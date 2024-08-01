В Кремле рассказали о контактах Путина с военными

Президент России Владимир Путин совершает звонки простым командирам из зоны специальной военной операции не для «картинки на камеру» — разговоры военных с российским лидером имеют прикладной характер. Об этом заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков в интервью радиостанции «Комсомольская правда». Lenta.ru

«По мере того, как надо было налаживать цепочки снабжения, добавилось общение с членами правительства. И эту работу вы каждый день не увидите на камеру. Но это помногу часов каждый день недели», — сказал Песков. News.ru

В январе сообщалось, что Путин после посещения госпиталя им. Вишневского в Ново-Огарево провел еще одну встречу с участниками спецоперации на Украине. Тогда российский лидер поздравил военнослужащих с Новым годом с бокалом шампанского и пригласил на обед. Газета.Ru