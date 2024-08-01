Telegram-канал «Осторожно, новости» опубликовал список заключенных, которых, как утверждается, российская сторона выдала странам Запада. Опубликованные данные подтверждают многочисленные сообщения СМИ о том, что в сделке фигурировали американский журналист Эван Гершкович и бывший морской пехотинец США Пол Уилан.

Как утверждает «Осторожно, новости», среди заключенных, которых согласилась выдать Россия, также оказались оппозиционные политики Владимир Кара-Мурза (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), Илья Яшин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) и Андрей Пивоваров, бывшие соратники Алексея Навального Лилия Чанышева и Вадим Останин, экс-депутат томской гордумы Ксения Фадеева, правозащитник Олег Орлов (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), журналистка Алсу Курмашева, художница Саша Скочиленко, политолог Дитер Воронин, а также 18-летний фигурант дела о госизмене Кевин Лик.

Кроме того, странам Запада выдадут приговоренного к смертной казни гражданина ФРГ Рико Кригера, которого помиловал президент Белоруссии Александр Лукашенко. Также в списке фигурирует обвиняемый в контрабанде немец Патрик Шёбель и петербургский активист Герман Мойжес.

Ранее CNN со ссылкой на высокопоставленного представителя американской администрации сообщил, что Россия и США в эти минуты проводят масштабный обмен заключенными. Предполагалось, что участниками сделки станут журналист The Wall Street Journal Эван Гершкович, бывший морской пехотинец Пол Уилан и еще несколько американцев.

Между США и Россией в Анкаре осуществился обмен заключенными. Соответствующие кадры были опубликованы на YouTube-канале телеканала NTV.

Дополнительно сообщается, что было доставлено 26 человек с обеих сторон. Данный факт делает этот обмен заключенными крупнейшим в истории российско-американских отношений.

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Военный корреспондент Юрий Котенок опубликовал в своем Telegram-канале предварительный список россиян, которые подлежат освобождению в странах Запада и возвращению в Россию в рамках обмена заключенными. - Вадим Красиков (Германия);

- Артем Дульцев (Словения);

- Анна Дульцева (Словения);

- Михаил Микушин (Норвегия);

- Павел Рубцов (Польша);

- Роман Селезнёв (США);

- Владислав Клюшин (США);

- Вадим Конощенок (США).

Военкор пояснил, что в скобках указана страна, где человек находился в заключении.

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Служба турецкой разведки (MIT) поучаствовала в обмене заключенными между Россией и США, который проходил в Анкаре. Об этом сообщает İhlas Haber Ajansı.

«Стало известно, что обмен пленными проводился в Анкаре при координации MIT», — передает агентство.



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Рим Сабиров, адвокат редактора "Радио Свобода" Алсу Курмашевой, осужденной за распространение фейков о ВС РФ, не имеет сведений о возможном обмене заключенной и месте ее нахождения. Об этом сообщает РЕН ТВ.

"У меня официальных данных нет", - сказал он.



Представитель защиты уточнил, что связывался с женщиной на прошлой неделе.

До этого CBS написало, что в обмене заключенными между РФ и странами Запада фигурируют 24 человека, в том числе журналистка Алсу Курмашева.

В июле Верховный суд Татарстана приговорил редактора радиостанции "Радио Свобода" Алсу Курмашеву к 6,5 года колонии по делу о дискредитации Вооруженных сил РФ. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обратила внимание, что попытки Запада представить дело Курмашевой как "преследование журналистки" несостоятельны. По словам дипломата, редактор не была аккредитована при российском внешнеполитическом ведомстве как иностранный корреспондент и "не работала на российские СМИ".

Супруга бывшего министра обороны ДНР Игоря Стрелкова, отбывающего наказание за экстремизм, Мирослава Регинская написала в своем Telergam, что в России намного «выгоднее и безопаснее быть русофобом и сволочью». Таким образом она оценила обмен заключенных с западными странами, согласившись с выводом канала Totalis на фоне слухов об освобождении Владимира Кара-Мурзы (внесен Минюстом РФ в список иноагентов).

К сожалению, не могу не согласиться. Все новости сейчас — об обмене заключенных либералов. Пока происходит обмен предателей Родины, патриот своей страны и военный офицер Игорь Стрелков остается в тюрьме. И даже в этой ситуации продолжает проситься на фронт, чтобы служить своему Отечеству, — написала она.



18 июля Стрелкова этапировали в исправительную колонию № 5 Кирово-Чепецка в Кировской области. Адвокат заключенного Александр Молохов добавил, что это учреждение станет последней точкой его этапа. Причины перевода Стрелкова не уточняются, однако Молохов пояснил, что данная колония предназначена для бывших сотрудников силовых структур.

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российская сторона пока что не комментирует тему обмена заключёнными.

Об этом он сказал ТАСС, отвечая на просьбу прокомментировать данные турецкого NTV о факте обмена в аэропорту Анкары.

«Мы пока на эту тему ничего не говорим», — сказал он.



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Доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист России Иван Соловьёв подчеркнул в беседе с RT, что обменам подобного рода предшествует огромная дипломатическая и иная, подчас хорошо скрытая от посторонних глаз работа. Таким образом он прокомментировал сообщения о том, что обмен 26 заключёнными между Россией и Соединёнными Штатами состоялся в аэропорту Анкары.

«Обменам подобного рода предшествует огромная дипломатическая и иная, подчас хорошо скрытая от посторонних глаз, работа. Ведь малейшая неосторожность или самонадеянность может привести к срыву всего процесса», — подчеркнул он.



По его словам, с юридической стороны необходимо, чтобы лица, подлежащие обмену, были осуждены в установленном порядке, и их приговоры вступили в законную силу.

«Только после этого они могут быть помилованы и переданы в другую страну для обмена на осуждённых там наших граждан или лиц, в передаче которых наша страна заинтересована. Перед обменом такие лица переводятся из колоний в СИЗО, а затем направляются к месту обмена», — добавил он.



По его мнению, характерно, что Россия передаёт в том числе и тех лиц — граждан России, которые проявили себя как активные русофобы и враги действующего конституционного строя, а также тех, кто совершил преступления общеуголовной направленности.

«Мы же возвращаем назад тех, кто, рискуя жизнью и здоровьем, отстаивал интересы своей страны за рубежом. В целом такой масштабный обмен говорит о том, что каналы связи и контакты по самым важным вопросам продолжают работать, а интересы и права наших граждан находятся в безусловном приоритете. Проведённая работа лишний раз доказывает, что Россия своих не бросает», — заключил Соловьёв.



Обмен заключенными между Россией и странами Запада — это важная гуманитарная миссия и положительный знак, считает правозащитница, член Совета при президенте РФ по правам человека (СПЧ) Ева Меркачева. В разговоре с «Лентой.ру» она прокомментировала этот процесс.

«Я считаю, что знак очень хороший. Любые обмены — это благо. Не надо быть большим дипломатом, альтруистом или правозащитником, чтобы понять, что это благо, потому что наши граждане, если мы говорим про Россию, возвращаются. Не бывает обмена, в котором Россия не вызволяет своих граждан. Я полагаю, что за каждого, кто находится в иностранных тюрьмах, нужно бороться. Некоторые говорят, что за одного россиянина иногда мы отдаем нескольких иностранцев. Неважно, сколько иностранцев мы отдаем, главное, что мы россиянина вернем», — сказала она.



Также это важно и для тех россиян, которые в рамках обмена отправились в западные страны, добавила Ева Меркачева.

В целом для страны это повышение престижа Ева Меркачева правозащитница, член СПЧ

«Очень часто, когда такие обмены совершаются, решается какая-то проблема. Если мы говорим, например, про [политика Владимира] Кара-Мурзу (признан в России иноагентом), он был болен. Освободить его вряд ли бы освободили, зачем нужно такое горе его семье? И потом стали бы говорить, что человека сгнобили. Поэтому отдать его было лучшим решением, которое можно себе представить. И все, что касается других, то тоже нужно максимально отдавать», — заключила правозащитница.



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