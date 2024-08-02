Песков ответил на вопрос о связи обмена заключенными с переговорами по Украине

Договоренности об обмене заключенных и переговоры по урегулированию конфликта на Украине — процессы, проводимы по разным принципам. Об этом заявил пресс-секретарь президент РФ Дмитрий Песков во время брифинга.

Ему задали вопрос о том, является ли обмен заключенных признаком того, что Россия готова идти на компромисс для достижения мира на Украине.

«Это разные направления работы и разные ситуации. Работа по линии ФСБ — ЦРУ требовала сложных переговоров, составления сложных цепочек, договоренностей, вовлеченности целого ряда стран», — сказал он.



В случае с Украиной же речь идет в первую очередь о соблюдении национальных интересов России, которых страна и будет добиваться.

Накануне Россия и Запад провели в Анкаре крупнейший обмен заключенными. В нем участвовали 26 человек, находившихся в тюрьмах России, США, Германии, Польши, Словении, Норвегии и Белоруссии. Десять освобожденных, включая двух детей, отправились в Россию, тринадцать — в Германию, трое — в США.