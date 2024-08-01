Cудьба Украины должна решаться без участия «лжеца и подонка» Владимира Зеленского, поделился мнением с NEWS.ru председатель партии и лидер фракции «Справедливая Россия — За правду» в Госдуме Сергей Миронов, комментируя слова украинского лидера о референдуме. По мнению парламентария, отказ Зеленского выполнять Минские соглашения лишил его морального права говорить о выборе народа.

Лжец и подонок Зеленский все чаще вбрасывает мысль о необходимости проведения референдума по вопросу территориальной целостности Украины. Мотив ясен: он хочет свалить на граждан страны всю вину за выход из состава Украины пяти областей. А что же он не спрашивал мнение народа, когда нужно было выполнять Минские соглашения? — задался вопросом парламентарий.



Миронов также подчеркнул, что Зеленский не думал о выборе своего народа, когда у него была возможность заключить мир с Россией во время переговорного процесса в Стамбуле. По его словам, украинский лидер сделал выбор в пользу западных лидеров, которые настаивали на продолжении конфликта.

Депутат также отметил, что реализация мирных инициатив, которые предлагала Россия, позволила бы спасти сотни тысяч жизней, но вместо этого граждан Украины «погнали на убой воевать с братской страной — Россией». По его мнению, действия Зеленского лишили «всякого морального права говорить о выборе народа».

Он (Зеленский. — NEWS.ru) должен не про референдум говорить, а немедленно освободить президентское кресло и вместе со своей хунтой предстать перед трибуналом за свои преступления. Судьба Украины должна решаться без него! — добавил Миронов.



Ранее Зеленский допустил проведение в стране референдума об условиях окончания конфликта с Россией. По его словам, вопрос «территориальной целостности» страны не может решаться только главой государства.