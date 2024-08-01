Песков раскрыл особенности переговоров с Киевом

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью «Комсомольской правде» рассказал о ситуации на Украине, особенностях взаимодействия с действующими властями страны.

По его словам, ситуация на Украине очень сложная, так как страну поставили перед выбором: или Запад или Россия.

Песков подчеркнул, что Россия была и остается открытой для дипломатических методов урегулирования конфликта.

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В частности, напомнил он, президент РФ Владимир Путин до СВО предпринял попытку призвать Запад к переговорам. Он добавил, что его предложения были отвергнуты.

«Разговаривать с теми кто у власти в Киеве — можно, доверять — нельзя. Мы видим невнятные рассуждения о возможности переговоров, за которыми не следует никакой конкретики», — отметил Песков.



Пресс-секретарь констатировал, что никакого саммита при участии России не готовится. Он добавил, что об участи страны Москва слышит лишь спорадические рассуждения.