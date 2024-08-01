Опубликован предварительный список заключенных, которых обменяла Россия

Telegram-канал «Осторожно, новости» опубликовал список заключенных, которых, как утверждается, российская сторона выдала странам Запада. Опубликованные данные подтверждают многочисленные сообщения СМИ о том, что в сделке фигурировали американский журналист Эван Гершкович и бывший морской пехотинец США Пол Уилан.

Как утверждает «Осторожно, новости», среди заключенных, которых согласилась выдать Россия, также оказались оппозиционные политики Владимир Кара-Мурза (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), Илья Яшин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) и Андрей Пивоваров, бывшие соратники Алексея Навального Лилия Чанышева и Вадим Останин, экс-депутат томской гордумы Ксения Фадеева, правозащитник Олег Орлов (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), журналистка Алсу Курмашева, художница Саша Скочиленко, политолог Дитер Воронин, а также 18-летний фигурант дела о госизмене Кевин Лик.

Кроме того, странам Запада выдадут приговоренного к смертной казни гражданина ФРГ Рико Кригера, которого помиловал президент Белоруссии Александр Лукашенко. Также в списке фигурирует обвиняемый в контрабанде немец Патрик Шёбель и петербургский активист Герман Мойжес.

Ранее CNN со ссылкой на высокопоставленного представителя американской администрации сообщил, что Россия и США в эти минуты проводят масштабный обмен заключенными. Предполагалось, что участниками сделки станут журналист The Wall Street Journal Эван Гершкович, бывший морской пехотинец Пол Уилан и еще несколько американцев.