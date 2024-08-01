Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков не смог прокомментировать освобождение Эвана Гершковича и Пола Уилана в рамках обмена с США, пишут «Ведомости». О процедуре обмена ранее сообщило агентство Bloomberg, не раскрывая дополнительных подробностей.

По-прежнему у меня нет никаких комментариев по этой теме, — сказал он.



Также адвокат Гершковича заявила РИА Новости, что не может дать никаких комментариев по поводу его обмена. Она ждет сведений от его брата.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что российская сторона освободила журналиста WSJ Эвана Гершковича и бывшего морпеха из США Пола Уилана в рамках обмена заключенными с США. Уточняется, что иностранцы в настоящее время направляются за пределы РФ.

В России отреагировали на сообщения об обмене заключенными с Западом

Ранее сообщалось, что самолет Ан-148 приземлился в Мурманске. Этот борт использовался при обмене американской баскетболистки Бриттни Грайнер на Виктора Бута в 2022 году. До этого, по данным Telegram-канала Mash, был завершен первый этап масштабного обмена. Сообщается, что России выдали Артема и Анну Дульцовых, которые, как утверждалось, выдавали себя за граждан Аргентины и были приговорены судом Любляны к одному году и семи месяцам лишения свободы. Также координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявлял, что США продолжают диалог с Москвой по вопросу возможного нового обмена заключенными.