Захарова отреагировала на решение Молдавии о высылке дипломата РФ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что решение Кишинева объявить персоной нон грата дипломата РФ является немотивированным и враждебным. Как сообщает ТАСС, она пообещала должный ответ на эти действия со стороны Москвы.

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По ее словам, Россия расценивает этот шаг «как еще одно проявление агрессивного антироссийского курса нынешнего молдавского руководства». Захарова подчеркнула, что это безответственно разрушает российско-молдавские связи, имеющие глубокие исторические корни.

«Нагнетание русофобских настроений, фабрикация и раскручивание "шпионских историй" свидетельствуют об утрате официальным Кишиневом способности к адекватным действиям, осознания непреходящей важности отношений между Россией и Молдавией для народов двух государств», — заявила она.



Напомним, что накануне прокуратура Молдавии заявила о задержании сотрудника парламента страны и работника пограничной полиции по подозрению в государственной измене и передаче информации иностранному посольству. По сообщениям СМИ, одним из задержанных является глава юридического департамента парламента Ион Крянгэ.

МИД Молдавии объявил персоной нон грата одного сотрудника посольства РФ

1 августа МИД Молдавии объявил персоной нон грата помощника военного атташе посольства РФ. Как отметил посол России Олег Васнецов, ровно год назад в республике уже имела место масштабная кампания с обвинениями посольства РФ в шпионаже и вмешательстве во внутренние дела страны. Тогда Кишинев выслал 45 работников посольства РФ.