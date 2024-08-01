Захарова отреагировала на решение Молдавии о высылке дипломата РФ
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что решение Кишинева объявить персоной нон грата дипломата РФ является немотивированным и враждебным. Как сообщает ТАСС, она пообещала должный ответ на эти действия со стороны Москвы.
По ее словам, Россия расценивает этот шаг «как еще одно проявление агрессивного антироссийского курса нынешнего молдавского руководства». Захарова подчеркнула, что это безответственно разрушает российско-молдавские связи, имеющие глубокие исторические корни.
«Нагнетание русофобских настроений, фабрикация и раскручивание "шпионских историй" свидетельствуют об утрате официальным Кишиневом способности к адекватным действиям, осознания непреходящей важности отношений между Россией и Молдавией для народов двух государств», — заявила она.
Напомним, что накануне прокуратура Молдавии заявила о задержании сотрудника парламента страны и работника пограничной полиции по подозрению в государственной измене и передаче информации иностранному посольству. По сообщениям СМИ, одним из задержанных является глава юридического департамента парламента Ион Крянгэ.
МИД Молдавии объявил персоной нон грата одного сотрудника посольства РФ
1 августа МИД Молдавии объявил персоной нон грата помощника военного атташе посольства РФ. Как отметил посол России Олег Васнецов, ровно год назад в республике уже имела место масштабная кампания с обвинениями посольства РФ в шпионаже и вмешательстве во внутренние дела страны. Тогда Кишинев выслал 45 работников посольства РФ.