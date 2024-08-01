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В МИД прокомментировали признание российского дипломата персоной нон грата в Молдавии

Признание российского дипломата персоной нон грата и его высылка из Молдавии отражает агрессивный курс руководства этой страны. Недружественные действия Кишинева прокомментировала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

В МИД прокомментировали признание российского дипломата персоной нон грата в Молдавии
© РИА Новости
«Расцениваем данный недружественный шаг как еще одно проявление агрессивного антироссийского курса нынешнего молдавского руководства, которое безответственно разрушает российско-молдавские связи, имеющие глубокие исторические корни», — заявила дипломат.

Она отметила, что решение было принято Кишиневом без внятного обоснования, и подчеркнула, что Москва оставляет за собой право на ответные действия.

1 августа посла России в Молдавии Олега Васнецова вызвали в МИД республики. Ему была вручена нота протеста. Позднее стало известно об объявлении внешнеполитическим ведомством Молдавии одного сотрудника посольства России персоной нон грата.

Политика
Олег Васнецов
Мария Захарова
МИД России