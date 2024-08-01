Матвиенко заявила, о готовности России к диалогу с Грузией

В России как было уважение к грузинскому народу, так оно и осталось. Об этом председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко сказала 1 августа на пресс-конференции по итогам весенней сессии 2024 года.

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Этим летом появились новости о возможном восстановлении дипломатических отношений России и Грузии. Отвечая на вопрос о контактах между парламентами стран, спикер палаты регионов сказала, что их, к сожалению, пока нет, а в Грузии идут непростые политические процессы, многое переосмысливается.

Матвиенко напомнила, что в октябре в Грузии пройдут парламентские выборы, и они во многом определят и экономический, и социальный, и политический курс развития.

«Если со стороны Грузии будет желание к диалогу, мы готовы и сейчас, независимо от того, что у нас нет дипломатических отношений. В этом миссия парламентариев, для этого они и избираются своими народами, чтобы они вели парламентскую дипломатию, чтобы они налаживали мосты», — пояснила спикер Совфеда.



Несмотря на ситуацию в Грузии, в России сохраняется уважение к грузинскому народу, отметила Матвиенко.

«Грузинский народ нам близок, нам дружественный. Посмотрим, чем закончится выборная кампания», — добавила она.



При этом на Грузию сейчас оказывается мощное внешнее давление с использованием известных сценариев и инструментов, но решение будет принимать грузинский народ, заключила спикер палаты.