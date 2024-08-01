«Доверия не будет». Матвиенко высказалась насчет выборов в США

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что раскол в американском обществе на фоне выборов президента достиг серьезного уровня. Как сообщает РИА Новости, об этом она сказал на пресс-конференции.

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Парламентарий добавила, что вне зависимости от результатов выборов, раскол лишь усилится. Это приведет к тому, что у американских граждан не будет доверия к новому президенту.

Напомним, что выборы главы государства пройдут в США 5 ноября. От Республиканской партии на них пойдет бывший президент Дональд Трамп. Кандидатом в вице-президенты стал сенатор от штата Огайо Джей-Ди Вэнс.

Действующий лидер Джо Байден на фоне опасений относительно его здоровья и растущей критики решил отказаться от попытки переизбрания, выдвинув вместо себя вице-президента США Камалу Харрис. Ей еще предстоит добиться номинации от Демократической партии, однако, по сообщениям СМИ, у нее достаточно поддержки среди демократов.