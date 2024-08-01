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Матвиенко рассказала, будет ли в России сиеста и сокращенный рабочий день в жару

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко ответил на вопрос, будет ли вводиться сиеста и сокращаться рабочий день в при жаркой погоде. Соответствующее заявление она сделала в четверг, 1 августа в рамках пресс-конференции с журналистами.

Матвиенко рассказала, нужна ли в России сиеста
© Вечерняя Москва
— Полагаю, что этот вопрос на федеральном уровне регулировать нецелесообразно. Но, конечно, если такие аномальные температуры, то ответственность работодателей создать для людей нормальные рабочие условия, — приводит ее слова kp.ru.

В январе комитет Госдумы по труду в первом чтении не поддержал законопроект о сокращении рабочего дня в жару.

С похожим предложением выступил в прошлом году депутат Госдумы РФ Виталий Милонов, который призвал уменьшить трудовую нагрузку на граждан, сократив рабочий день до семи часов в период высоких температур. В беседе с «Вечерней Москвой» он добавил, что вопрос с введением сиесты или сокращенным рабочим днем должен решаться каждым субъектом Федерации самостоятельно.

Как спастись от жары в городе и не навредить здоровью, «Вечерней Москве» рассказала врач-терапевт Лариса Алексеева.

Политика
Виталий Милонов
Валентина Матвиенко
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