Матвиенко предложила приравнять незаконную миграцию к тяжкому преступлению

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко высказалась о необходимости приравнять незаконную миграцию и коррупцию в этой сфере к тяжким преступлениям. Свое мнение она озвучила на пресс-конференции, подводя итоги весенней парламентской сессии.

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«Самая большая проблема, на мой взгляд, с которой реально нужно бороться, это незаконная миграция. Этого не должно быть», – подчеркнула Матвиенко.



Она также заявила, что негативное влияние на ситуацию в России оказывает именно незаконная миграция. По ее словам, коррупция в этой сфере недопустима и должна быть приравнена к самым тяжким преступлениям, передает ТАСС.

Ранее в Министерство внутренних дел России предложило упростить процедуру получения гражданства РФ для близких родственников россиян, заключивших контракт на военную службу в период проведения СВО.