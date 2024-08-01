В Кремле предложили представителям ЮНЕСКО восхититься Херсонесом

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предложил представителям ЮНЕСКО посетить Крым и посмотреть своими глазами на Херсонес Таврический. Так он прокомментировал желание Министерства культуры Украины включить Херсонес Таврический в список объектов ЮНЕСКО, находящихся под угрозой разрушения.

"Нет худа без добра. Представители ЮНЕСКО смогут приехать в крым, в Херсонес Таврический и восхититься тем, каким он стал", - сказал он.



30 июля сообщалось, что в прибрежной части Севастополя, у археологического заповедника Херсонес Таврический, открыли музейный комплекс "Новый Херсонес". На территории размером 24 гектара с 2022 года построены 30 объектов, которые воссоздали целый византийский город. В прошлом здесь был античный полис. "Новый Херсонес" включает три музея. Первый посвящен христианству, второй — античности и Византии, третий — Крыму и Новороссии.