В Кремле ответили на вопрос об отпуске Путина

У президента России Владимира Путина в августе рутинный график работы, окон для возможного отпуска не просматривается. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов об отдыхе главы государства, передает РИА Новости.

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Он подчеркнул, что в этом месяце у президента России достаточно напряженный рабочий график. Публичные мероприятия у главы государства — «лишь верхушка айсберга», заметил пресс-секретарь Путина.

«Честно говоря, в августе никаких окон у президента не просматривается, там все время идет рутинный, но достаточно напряженный рабочий график», — разъяснил Песков.



По его словам, Путин ведет работу ежесуточно и без выходных. Это и верховный главнокомандующий, это и президент, это и взаимодействие с правительством по экономическим делам, поэтому пока никаких окон у него не просматривается, резюмировал представитель Кремля.

До этого стало известно, что Путин готовится ко встрече с избранным президентом Ирана Масудом Пезешкианом на саммите БРИКС в Казани в октябре.