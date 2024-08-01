Песков отказался комментировать обмен заключенными между Россией и Западом

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать информацию о возможном обмене заключенными между Россией и странами Запада.

«Нет, по-прежнему у меня нет никаких комментариев по этой теме», — сказал представитель Кремля.



31 июля агентство Reuters со ссылкой на правозащитников сообщило, что готовится масштабный обмен заключенными между Россией и странами Запада.

В тот же день словенский телеканал N1 сообщил, что масштабный обмен заключенными между Россией, США, Германией и Белоруссией может состояться в ближайшие часы. По данным канала, под обмен попадут россияне Артем и Анна Дульцевы, которые жили в Словении по аргентинским паспортам и были осуждены Любляной за шпионаж.

Кроме того, телеканал Fox News сообщал, что журналист The Wall Street Journal Эван Гершкович, приговоренный в России к 16 годам колонии по делу о шпионаже, вернется в США 1 августа в рамках обмена заключенными.

Ранее в США рассказали о проработке вопроса обмена заключенными с Россией.