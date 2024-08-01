Поставки американских истребителей F-16 Украине не смогут серьезно повлиять на динамику событий. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Представитель Кремля подчеркнул, что самолеты будут сбиваться и уничтожаться, а никакой «волшебной таблетки и панацеи» у Киева нет, в чем украинские власти должны отдавать себе отчет. Вместе с тем Песков отметил, что официально Украина поставку F-16 пока не подтвердила.

ВС РФ устроили засаду на F-16

«Это пока источники, пока никаких заявлений на этот счет не было... Но были сообщения, да», — сказал он.



Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что первая «небольшая» партия истребителей прибыла на Украину. Через некоторое время британская газета Telegraph сообщила, что украинские летчики совершили первые вылеты на F-16 — они использовались в качестве ПВО.