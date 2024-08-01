Комитет Совфеда поддержал закон о смартфонах в зоне СВО

В Комитете Совета Федерации по обороне и безопасности поддержали и рекомендовали палате одобрить закон, устанавливающий особенности применения и исполнения дисциплинарного ареста в отношении военнослужащих, участвующих в спецоперации. Об этом 1 августа сообщает ТАСС.

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Закон предусматривает, что командиры воинских частей, начальники органов военной полиции или начальники гарнизонов смогут принимать решение о назначении дисциплинарного ареста в отношении военнослужащих из числа солдат, матросов, сержантов, старшин, прапорщиков и мичманов за совершение грубого дисциплинарного проступка.

«Комитет Совета Федерации по обороне и безопасности решил рекомендовать Совету Федерации рассмотреть и одобрить Федеральный закон «Об особенностях применения и исполнения дисциплинарного ареста в отношении военнослужащих, принимающих участие в специальной военной операции», — указывается в заключении комитета.



Сенаторы планируют рассмотреть соответствующий закон на завершающем весеннюю сессию заседании 2 августа.

Как писала «Парламентская газета», Картаполов ранее пояснял, что закон не запретит применять в зоне СВО любые гаджеты в принципе: речь идет только о запрете использовать телефоны или планшеты в личных целях.