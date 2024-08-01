Матвиенко заявила об обмане России Западом

Россия никогда не отказывалась от мирных переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявила председатель Совфеда Валентина Матвиенко. Lenta.ru

По ее словам, Россия с 2014 года настаивала на дипломатическом решении кризиса внутри Украины на основе Минских соглашений. «Вы прекрасно знаете, что нас обманули, использовали это время для накачивания Украины вооружением для того, чтобы она вооруженным путем решала свой внутриукраинский конфликт. К чему это привело, мы видим», — сказала Матвиенко. ТАСС

Она также отметила, что Москва готова пойти на переговоры с Киевом, если у нее будут гарантии, что это не очередной предлог для того, чтобы отвлечь ее от достижения целей, «если будут жесткие гарантии, обозначенные Россией, обеспечения национальной безопасности и суверенитета Российской Федерации, гарантии и готовности в случае подписания мирных соглашений их выполнения». Парламентская газета