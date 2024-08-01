Матвиенко назвала условие для диалога России с США

Россия готова вести диалог с США только на равных условиях, на "переговоры под диктат" она никогда не пойдет. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на пресс-конференции по итогам весенней парламентской сессии.

"Мы всегда готовы к диалогу, мы всегда готовы к переговорам по глобальной безопасности, по другим важнейшим вопросам, представляющим интерес всего мира. Но на равных условиях, с учетом наших национальных интересов, а не к переговорам под диктат. Языком диктата с Россией нельзя разговаривать, мы никогда на это не пойдем", - сказала она.

