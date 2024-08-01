Никаких территориальных уступок Украине не может быть и не будет. Об этом заявила председатель Совфеда Валентина Матвиенко. Lenta.ru

Она не исключила появления федерального округа с участием новых регионов, но подчеркнула, что «не сегодня». Валентина Матвиенко назвала главной задачей добиться целей специальной военной операции. СВО продвигается успешно, заключила спикер Совфеда. Говорит Москва

С 23 по 27 сентября 2022 года в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях прошли референдумы по вопросу вхождения в состав России. Подавляющее большинство их жителей высказались за такой шаг. 30 сентября того же года президент РФ Владимир Путин и главы указанных регионов заключили договоры о присоединении, законы о ратификации которых российский лидер подписал 4 октября. ТАСС