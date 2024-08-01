Нарышкин возложил венок к обелиску павшим в Первой мировой войне

В День памяти российских воинов, погибших в Первой мировой войне, отмечаемый 1 августа, Глава Российского исторического общества (РИО), директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин возложил венок к обелиску "Павшим в Мировой войне 1914-1918 годов" в мемориально-парковом комплексе героев Первой мировой войны в Москве.

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"Я уверен, что эта традиция будет сохраняться, поскольку преемственность отечественной истории является залогом формирования здорового национального самосознания и таким надежным фундаментом поступательного развития нашего общества и государства", - сказал Сергей Нарышкин в интервью ТАСС.



Глав РИО особо отметил, что на фронте русская армия надежно сдерживала натиск почти половины сил центральных держав, а внутри страны ситуация развивалась по очень опасному сценарию.

"И власть, и оппозиция не смогли уберечь Россию от глубокого кризиса, государство находилось на грани распада", - заметил председатель РИО.



Так же Сергей Нарышкин возложил цветы к могиле верховного главнокомандующего всеми сухопутными и морскими силами Российской империи великого князя Николая Николаевича- младшего. Он захоронен в часовне Спаса Преображения на территории мемориального комплекса.

Справка "РГ"

Мемориально-парковый комплекс героев Первой мировой войны расположен в Москве на территории бывшего Братского воинского кладбища, где с 1915 года проходили захоронения останков солдат и офицеров, погибших в ходе Первой мировой войны.