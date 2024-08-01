Матвиенко готова продолжить работу в должности главы Совфеда

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко может вновь возглавить палату регионов, если такое предложение от сенаторов поступит. Об этом она сказала 1 августа на пресс-конференции по итогам весенней сессии 2024 года.

Отвечая на вопрос о возможности вновь по предложению сенаторов возглавить Совет Федерации, спикер палаты отметила, что сначала должны пройти выборы губернатора, потом надо дождаться, кого из «тройки» губернатор делегирует в Совет Федерации, а затем уже смотреть, как решат сенаторы.

«Если такое предложение будет, я не буду кокетничать. Если такое предложение будет и сенаторы поддержат мою кандидатуру», — сказала Матвиенко.



Она добавила, что очень дорожит доверием сенаторов и в таком случае это доверие будет оправдывать, будет продолжать работу, не снижая темпов.