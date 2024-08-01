Матвиенко заявила об обмане России Западом

Россия никогда не отказывалась от мирных переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявила председатель Совфеда Валентина Матвиенко, пишет ТАСС.

По ее словам, Россия с 2014 года настаивала на дипломатическом решении кризиса внутри Украины на основе Минских соглашений.

Матвиенко исключила территориальные уступки Украине

«Вы прекрасно знаете, что нас обманули, использовали это время для накачивания Украины вооружением для того, чтобы она вооруженным путем решала свой внутриукраинский конфликт. К чему это привело, мы видим», — сказала Матвиенко.



При этом председатель Совфеда заявила, что территориальных уступок Украине не будет. Она подчеркнула, что новые регионы стали частью страны, что было закреплено в Конституции.