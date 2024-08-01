В Совфеде заявили о неготовности РФ оценить мирный план Трампа по Украине

Россия в настоящее время не может дать оценку плану кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине, не зная, в чем этот мирный план состоит. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

«Что касается мирного плана Трампа. Во-первых, мы не знаем, в чем он состоит. А вот интерпретаторов, трактовщиков мыслей Трампа по поводу мирных переговоров по Украине уже больше, чем сыновей лейтенанта Шмидта», — заявила председатель Совфеда на пресс-конференции.



Матвиенко подчеркнула, что в России «не готовы дать оценку плану Трампа» прежде, чем он будет передан на рассмотрение российской стороне.

До этого сообщалось, что Трамп разработал детальный план по мирному завершению конфликта на Украине, но не будет оглашать его до выборов. По его словам, он будет готов лично провести переговоры с российским лидером Владимиром Путиным без посредников.

26 июля газета The Wall Street Journal опубликовала статью экс-государственного секретаря США Майка Помпео и американского лоббиста Дэвида Урбана, посвященную возможному плану Трампа по завершению украинского кризиса.

Ранее сообщалось, что для Трампа поддержка Украины не в приоритете.