Матвиенко назвала приоритеты весенней сессии

Основными ориентирами в ходе весенней сессии для парламентариев было, в том числе, выполнение поручений президента, данных в послании Федеральному собранию, сказала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в ходе пресс-конференции по итогам весенней сессии 2024 года.

«Основными ориентирами и главными приоритетами для нас были выполнение поручений президента, данных в Послании Федеральному собранию и иных поручений, выполнение майских указов о национальных целях развития до 2030 года и по ряду направлений с более дальним горизонтом до 2036 года», — сказала Матвиенко.

Совфед, по ее словам, составил свой план работы, он в полном объеме выполнен, и 51 закон был принят только по реализации послания президента.

В центре внимания Совета Федерации была поддержка семей и детей, вопросы обороноспособности, донастройка налоговой системы, поддержка и социальная защита участников спецоперации и их семей, также вопросы касающиеся интеграции воссоединенных регионов.