Посла РФ вызвали в МИД Молдавии после обысков в парламенте

Посол России в Молдавии Олег Васнецов вызван в МИД республики в связи с обысками в парламенте и обвинениями задержанных в государственной измене. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МИД.

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Утром в среду, 31 июля, в здании молдавского парламента прошли обыски. После них были задержаны чиновник и сотрудник пограничной полиции, которых обвиняют в государственной измене.

«Посол России был вызван в МИД для вручения ноты протеста. Он уже находится в министерстве», — заявили в ведомстве.



Напомним, что по данным СМИ, обыски шли в офисе главы юридического отдела Ионе Крянгэ. В некоторых публикациях отмечается, что задержали самого Крянгэ. Он якобы собирал передавал секретные сведения сотрудникам российского посольства. Второй задержанный подозревается в заговоре против Молдавии.