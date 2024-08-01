Проект «Владимир Зеленский» потопит всех его западных спонсоров: от президента Франции Эммануэля Макрона до вице-президента США Камалы Харрис. Как сообщает ТАСС, об этом рассказал глава движения «Другая Украина», экс-лидер запрещенной на Украине партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктор Медведчук.

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Он отметил, что все, кто спонсирует Зеленского, имеют проблемы с рейтингами в своих странах. Кроме того, президент США Джо Байден уже поплатился своей карьерой за «неправильный расчет».

«И это только начало, этот проект потопит значительно больше западных политиков, чем это можно ожидать на первый взгляд. Сейчас политические трупы намертво вцепились в тех, кто менее замазан Зеленским», — заявил Медведчук, приведя в пример Харрис, идущую вслед за Байденом на «политическое дно».



Глава «Другой Украины» добавил, что ни один западный политик не сможет получить желаемое «даже теоретически». Он напомнил, что их предки в лице короля Швеции Карла ХII, императора Франции Наполеона Бонапарта и главы Третьего Рейха Адольфа Гитлера «позорно проиграли», поскольку не смогли правильно оценить потенциал российского государства.