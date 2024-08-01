Захарова: Россия надеется, что Киев услышал аргументы Ватикана

Москва надеется, что аргументы госсекретаря Ватикана Пьетро Паролина, который посетил Украину, услышали в Киеве.

Об этом сказала официальный представитель МИД России Мария Захарова, передаёт РИА Новости.

По её словам, Ватикан занимает нейтральную и сбалансированную позицию по украинскому кризису. Россия с вниманием и уважением относилась к миротворческой инициативе Папы Римского Франциска, отметила Захарова.

Она подчеркнула, что Паролин озвучил то, что с самого начала было очевидно, — без России и учёта её мнения невозможно достичь справедливого мира.

«Остаётся только надеяться, что аргументы кардинала были услышаны», — добавила Захарова.

Ранее она сообщила, что Россия готова взаимодействовать со всеми, кто стремится способствовать урегулированию кризиса на Украине с учётом интересов Москвы и нынешних реалий.