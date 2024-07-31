В Кремле заявили об открытости для мирных инициатив по Украине

Ситуацию можно урегулировать дипломатическим путём, но со стороны Киева взаимности сейчас нет, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

В интервью телеканалу «Россия 1» он отметил, что Москвы высоко ценит усилия Индонезии по урегулированию украинского кризиса, подчеркнув, что роль этой страны значительно растёт. Так представитель Кремля высказался по итогам встречи Владимира Путина с избранным президентом Индонезии Прабово Субианто.

Политик летом прошлого года предложил план мирного урегулирования конфликта на Украине, который, в частности, предусматривает прекращение огня, создание 15-километровой демилитаризованной зоны и размещение миротворцев ООН на линии боевого соприкосновения.