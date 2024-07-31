Высокопоставленный чиновник Минобороны РФ покинул свой пост

Директора департамента военного имущества Министерства обороны РФ Михаила Сапунова сняли с должности. Об этом сообщил в своем Telegram-канале сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты Владимир Рогов.

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«Снят с должности», — написал он.



20 июня заместителя министра обороны России Тимура Иванова, арестованного по делу о получении крупной взятки, уволили из ведомства. Сейчас военный находится в СИЗО «Лефортово». Ему грозит до 15 лет лишения свободы, он отрицает свою вину. Иванов утверждает, что в его поступках отсутствует состав преступления, поскольку действия, которые следствие квалифицирует как преступные, являются результатом гражданских правоотношений.

27 октября 2023 года Басманный суд арестовал замдиректора департамента военного имущества Минобороны Владимира Шишова. Его заподозрили в мошенничестве на 27 млн рублей.