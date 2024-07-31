Кадыров жестко высказался о противниках ношения хиджаба

Глава Чечни Рамзан Кадыров жестко высказался о противниках хиджаба — платка, которым покрывают голову верующие мусульманки. Слова главы региона приводит ТАСС.

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Глава республики раскритиковал тех, кто хочет запретить любую предписанную религией одежду. Требующих запретить хиджаб он назвал своими личными врагами.

В то же время Кадыров высказался против ношения женщинами паранджи, которая полностью скрывает лицо.

В 2024-м году в России разгорелась общественная дискуссия вокруг никаба — женского головного убора, оставляющего открытыми только глава. Начало ей положил глава Совета по правам человека при президенте России Валерий Фадеев, предложивший запретить никаб. Отдельные представители мусульманского духовенства выступили против, заявив, что подобный запрет повысит социальную напряженность.

В Таджикистане запретили носить хиджаб

Летом ношение никабов запретили в Дагестане и Карачаево-Черкесии. Также воздержаться от использования этого головного убора рекомендовал муфтият Северной Осетии.