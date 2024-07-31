Россия сохранит за собой рынок вооружений в Юго-Восточной Азии

Встреча президента РФ Владимира Путина с избранным президентом, министром обороны Индонезии Прабово Субианто подтвердила намерение одной из крупнейших стран Юго-Восточной Азии продолжать военно-техническое сотрудничество с Россией. Как объяснили URA.RU эксперты, несмотря на то, что страны региона стараются вести сбалансированную внешнюю политику, риски в сфере безопасности в АТР растут. Неслучайно один из своих первых зарубежных визитов еще до инаугурации Субианто совершил в Россию.

«Мы вас хорошо знаем, знаем как друга нашей страны. Вы известный не только военный, но и политический деятель в Индонезии. С Индонезией Россию связывают очень давние дружеские отношения на протяжении десятилетий», — отметил Путин в начале разговора.



Российский лидер говорил про развитие торгово-экономических связей и рост товарооборота. Способствовать этому будет готовый к подписанию договор о зоне свободной торговли между ЕАЭС и Индонезией.

«Рынок ЕврАзЭС достаточно большой, емкий. Рынок Индонезии — страны с почти 300-миллионным населением — тоже представляет большой интерес для России, — подчеркнул Путин. — И, конечно, на международной арене нам удается согласовывать наши позиции, в том числе — и прежде всего — в рамках АСЕАН».



В свою очередь Субианто поблагодарил Путина за согласование визита в короткие сроки.

«Мы помним, что Россия всегда оказывала нам помощь. Вы способствовали развитию наших военных сил, когда мы подвергались угрозе. Мы унаследовали от наших предков такие отношения. Мы не должны никогда забывать тех, кто оказал нам помощь, — отметил избранный глава Индонезии. — Мы чувствовали поддержку со стороны вашего министра обороны. И я приехал сюда для того, чтобы подчеркнуть, что я намерен и хотел бы развивать наши отношения. Мы рассчитываем на интенсивное сотрудничество в ряде тактических областей».



Субианто пригласил Путина на оборонную выставку в ноябре текущего года в Индонезию, а российских моряков — на военно-морской парад, который состоится в начале 2025 года. Он пообещал направить индонезийских моряков для участия в главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге в июле 2025 года.

Для России Индонезия — один из значимых рынков поставки вооружения еще с советских времен, рассказал URA.RU независимый эксперт по Индонезии, старший экономист Торгпредства СССР в Индонезии (в 1970-е годы) Александр Рогожин. В том числе этим объясняются сегодняшние встречи Субианто не только с президентом Путиным, но и с министром обороны Андреем Белоусовым и первым вице-премьером Денисом Мантуровым, курирующем ВПК.

«Наше оружие пользуется в Индонезии хорошей репутацией еще с 1960-х годов: оно надежно и несложно в обслуживании. Индонезия заинтересована в поставке вооружения и запчастей к ранее закупленному вооружению», — отметил Рогожин.



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Визит Субианто, по словам эксперта, — это свидетельство укрепления российско-индонезийских отношений в военно-технической области. Взамен Россия получает стратегически важные для себя товары, которые, отмечает Рогожин, нередко вызывают улыбку — пальмовое масло и натуральный каучук.