История с впавшей в кому в Турции россиянкой дошла до Лаврова

Жительницу Тюмени, которая впала в кому во время отдыха в Турции, доставили в Россию. Об этом со ссылкой на дочь пострадавшей женщины сообщает издание 72.ru.

"Маму транспортировали в Москву. Она в крайне тяжелом состоянии. Перевозка в Тюмень опасна", — передает агентство слова девушки.



Как ранее сообщало URA.RU, Наталья Герасимова впала в кому из-за сердечного приступа. По словам ее дочерей, маму долго отказывались отправлять в Россию, требуя оплатить медицинские услуги. Решить вопрос помогло видеообращение к главе МИД Сергею Лаврову и председателю СК РФ Александру Бастрыкину.