Новый президент Индонезии увидел в России большого друга
Новоизбранный президент Индонезии Прабово Субианто на встрече со своим российским коллегой Владимиром Путиным назвал Россию большим другом. Слова индонезийского лидера приводит РИА Новости.
«Как вам известно, мы рассматриваем Россию как большого друга нашей страны, я бы хотел продолжить поддерживать такого рода отношения с вашей страной», — подчеркнул глава Индонезии.
Ранее в Кремле начались переговоры Путина и Субианто, прибывшего в Москву 31 июля.