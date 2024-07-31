Новый президент Индонезии увидел в России большого друга

Новоизбранный президент Индонезии Прабово Субианто на встрече со своим российским коллегой Владимиром Путиным назвал Россию большим другом. Слова индонезийского лидера приводит РИА Новости.

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«Как вам известно, мы рассматриваем Россию как большого друга нашей страны, я бы хотел продолжить поддерживать такого рода отношения с вашей страной», — подчеркнул глава Индонезии.



Ранее в Кремле начались переговоры Путина и Субианто, прибывшего в Москву 31 июля.