Дума приняла закон о лишении гражданства РФ за неисполнение постановки на воинский учет

Государственная Дума приняла закон о лишении приобретенного гражданства России за неисполнение постановки на воинский учет. Об этом стало известно из трансляции пленарного заседания, доступного на сайте «Дума ТВ».

Изменения вносятся в федеральный закон «О воинской обязанности и военной службе».

Таким образом, в случае одобрения проекта Совфедом и подписания президентом органы внутренних дел будут обязаны предоставлять информацию о гражданах, в отношении которых принято решение о приеме в гражданство страны, а также запланировано принесение присяги гражданина России.

В пояснительной записке к документу говорится, что неисполнение обязанности по постановке на воинский учет лицом, которое приобрело российское гражданство, будет служить основанием для прекращения гражданства.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин рассказал, что в МВД подготовили законопроект, предлагающий выдворять мигрантов из России за нарушения по 20 статьям Кодекса административных правонарушений, связанных с общественной безопасностью и проявлениями экстремизма.