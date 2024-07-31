Володин не отпустил депутатов в отпуска

Депутаты Государственной думы продолжают работать без отпусков. Об этом заявил спикер нижней палаты парламента РФ Вячеслав Володин.

«У депутатов нет отпусков», — рассказал Володин во время заключительного заседания весенней сессии, которое прошло 31 июля.



Там депутаты подводили итоги работы за полгода и рассматривали проект о воинской обязанности для новых граждан. Слова Володина передает Life.

Ранее спикер Госдумы сообщал о планах рассмотреть законопроект о постановке мигрантов на воинский учет при получении российского гражданства. Это станет обязательным условием для получения паспорта. Он отметил, что проект поддерживают большинство депутатов. Вместе с коллегами Володин также изучил предложение Следственного комитета по улучшению миграционного законодательства.