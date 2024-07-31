В Генпрокуратуре назвали ответственных за теракты в «Крокусе» и Дагестане

Теракты в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» и в двух городах Дагестана произошли, в частности, из-за просчетов власти. Об этом заявил генеральный прокурор Игорь Краснов. Lenta.ru

События, по его словам, требуют принципиально иного уровня проведения проверок в сфере противодействия терроризму. News.ru

«Совершением террористических актов в Московской области, Республике Дагестан брошен вызов правоохранительной системе, всему российскому обществу», — приводятся его слова в пресс-релизе ведомства. RT на русском