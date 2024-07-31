МИД РФ: YouTube отрабатывает политические установки Вашингтона

Видеохостинг YouTube не является нейтральной платформой. Как пишет ТАСС, такое заявление сделал заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Андрей Настасьин.

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По его словам, данная площадка и другие компании «отрабатывают политические установки Вашингтона».

«Большинство IT-компаний Кремниевой долины, среди них Microsoft, Google, Apple и другие, действуют по указке американских спецслужб и продвигают идеологическую повестку нынешней администрации Белого дома», - отметил он.



Ранее Роскомнадзор заявил, что YouTube заблокировал в общей сложности 200 российских каналов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».