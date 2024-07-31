Прозвучавшее на Украине заявление о готовности к переговорам с Москвой носит схоластический характер. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Lenta.ru

«Это все, скорее, такая схоластика, - оценил представитель Кремля прозвучавшие ранее слова советника офиса президента Украины Михаила Подоляка. - Мы слышали заявления [Киева] на разных уровнях, но никаких детализирующих пояснений в данном случае мы не слышали». «Тема эта изредка озвучивается, но без какой либо конкретики», - добавил Песков. ТАСС

Ранее Подоляк заявил, что Киев готов к мирным переговорам на основе международного права, которое нужно воспринимать как концепцию. Главное, по его словам, в этой концепции — «территориальная целостность и суверенитет государства». президент РФ Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что Россия готова к мирным переговорам. Но речь не может идти об оставлении РФ ее новых территорий, которые вошли в состав России по результатам всенародных референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. Ura.Ru