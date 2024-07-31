Россия осуждает атаку Израиля, в результате которой был убит глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания. Об этом заявил сегодня официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

«Мы решительно осуждаем эту атаку, которая привела к гибели господина Хании», - подчеркнул Песков.



По словам пресс-секретаря президента России, такие действия направлены «против попыток восстановления мира» в регионе и «могут существенно дестабилизировать и без того напряженную ситуацию», сообщает РИА Новости.

Главу ХАМАС Исмаила Ханию убили в Тегеране

Глава политического бюро палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания, приехавший на церемонию инаугурации иранского президента Масуда Пезешкиана, погиб сегодня ночью в результате атаки на его резиденцию в Тегеране. Замглавы политического бюро ХАМАС Муса Абу Марзук заявил, что убийство Хании не останется без ответа.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) отказалась комментировать произошедшее. Однако министр по делам Иерусалима и наследия Амихай Элияху назвал смерить Хании «правильным способом очистить мир от этой грязи».