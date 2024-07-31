В МИД оценили перспективы переговоров с Украиной

На Украине и Западе нет политической воли к миру. Перспективы переговоров с Киевом оценил замдиректора департамента информации и печати МИД РФ Андрей Настасьин. Lenta.ru

«Что касается готовности Украины к переговорам, мы видим, что ни в Киеве, ни на Западе нет политической воли к миру. Они продолжают мыслить категориями войны, панически боятся поражения Украины, потому что это будет означать конец миропорядка, основанного на правилах», - отметил дипломат. ТАСС

30 июля советник офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Киев готов к мирным переговорам с Москвой на условиях международного права. В то же время, по его словам, необходимо снабжать Вооруженные силы Украины (ВСУ) оружием и отменить ограничения на удары по целям на территории РФ. Газета.Ru