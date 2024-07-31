Эксперт оценил заявление Подоляка о переговорах с Россией

Заявление советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка о готовности страны к переговорам с Россией на условиях международного права является поверхностным и странным. Об этом заявил политолог Данила Гуреев.

«Терминология „международное право“ очень абстрактная. Скорее всего, сам Подоляк в этом вопросе имеет ввиду территориальную целостность и суверенитет Украины. Фактически он говорит о готовности договариваться, но с рядом условий. Среди них — сохранение статуса Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областей. Скорее всего, от Крыма Украина отказывается», — сказал Гуреев в беседе с телеканалом «360».



По его мнению, Подоляк сделал поверхностное заявление. Он напомнил, что международным правом является любой документ, который проходит через Совет безопасности ООН. К ним, в том числе, относятся Минские соглашения, которые Киев просто игнорировал.

«Но перед разговорами Украине нужно сначала исправить свою собственную норму права, по которой руководству страны запрещено вести переговоры с Россией. Если и будут соглашения между Россией и Украиной, то их нужно оформить в виде юридического документа и провести в Совбезе ООН», — заключил эксперт.



Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что мирные предложения Москвы предусматривают реальную возможность завершения конфликта на Украине.