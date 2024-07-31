ГД с начала СВО приняла более 100 законов по совершенствованию военной сферы

Госдума с начала специальной военной операции приняла более 100 законов, которые направлены на совершенствование военного законодательства. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

"Мы [депутаты Госдумы] с начала специальной военной операции приняли более 100 законов, которые совершенствуют военное законодательство. Эта работа была продолжена и в сессии, которая сегодня завершается", - сказал он журналистам.



Картаполов отметил, что принятые законы охватывают в том числе вопросы, касающиеся обороны, воинской обязанности, военной службы.