В России назвали неминуемое последствие убийства главы политбюро ХАМАС

Убийство главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании неминуемо приведет к резкому обострению ситуации на Ближнем Востоке, считает председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. Своим прогнозом сенатор поделился в разговоре с «Лентой.ру».

"Произошла акция, которая неминуемо приведет к резкому обострению ситуации на Ближнем Востоке". Григорий Карасин, председатель Комитета Совета Федерации по международным делам



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«Сейчас международному сообществу нужно задуматься над тем, каким образом принять меры по ликвидации возможности подобного рода актов, иначе мир предстанет перед довольно сложной и страшной альтернативой», — сообщил Карасин.



Глава политбюро палестинского исламистского движения ХАМАС Исмаил Хания погиб в результате удара со стороны Израиля по его резиденции в ночь на среду, 31 июля. ХАМАС подтвердило гибель Хании, назвав атаку вероломной.

Председатель высшего революционного комитета йеменского шиитского движения «Ансар Аллах» (хуситов) Мухаммед Али аль-Хуси заявил, что убийство главы политбюро палестинского движения ХАМАС является террористическим преступлением.