В Госдуме объяснили, почему Лукашенко спас немца от расстрела

Президент Белоруссии Александр Лукашенко помиловал приговоренного к расстрелу за терроризм уроженца ФРГ Рико Кригера, так как надеется на восстановление отношений с коллективным Западом, рассказал NEWS.ru депутат Госдумы Анатолий Вассерман. Парламентарий считает, что данное решение лидера республики Запад не заметит.

Лукашенко надеется, что нынешняя антирусская и антибелорусская кампания Запада закончится, и дляналаживания взаимоотношений желательно, чтобы нас не обвинили в пролитии крови западных деятелей. Мы все на редкость добрые и демократичные, не диктаторы, как Шольц или Байден, но, к сожалению, Запад умеет придумывать черные легенды. Боюсь, что это действие Лукашенко еще долго останется незамеченным на Западе, — добавил Вассерман.



Лукашенко помиловал приговоренного к казни немца

Лукашенко ранее подписал указ о помиловании уроженца ФРГ Рико Кригера, который решением суда был приговорен к расстрелу по делу о терроризме. Гражданин Германии был признан виновным в нарушении шести статей УК республики.

Кригер после суда в Белоруссии, где его приговорили к высшей мере наказания, обратился к Лукашенко с просьбой помиловать его. СМИ отмечали, что глава государства не проигнорировал просьбу и обсуждал ее с вовлеченными в процесс людьми.

Ранее Кригер признался, что фотографировал пусковые установки «Искандер» в Осиповичах по заданию украинских спецслужб. Мужчина заявил, что ему передали координаты местности, где нужно сделать снимки, а также описания позиций, с которых они должны быть сделаны.

По данным следствия, в 2023 году Кригер решил стать участником боевых действий на Украине, туда он прибыл в качестве наемника. Там он вступил в националистическое вооруженное формирование — полк имени Кастуся Калиновского. Это группа белорусских наемников, воюющих против России на Украине.