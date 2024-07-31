Путин по видеосвязи открыл социальные объекты в новых регионах РФ

Президент РФ Владимир Путин провел совещание по вопросам социально-экономического развития новых регионов. По видеосвязи он открыл важные социальные и инфраструктурные объекты: участок автомобильной дороги Новотроицкое - Чаплынка в Херсонской области, Краснодонский родильный дом в ЛНР, больницу интенсивного лечения и филиал Нахимовского военно-морского училища в ДНР, а также круглогодичный молодежный образовательный центр "Маяк" в Запорожской области.

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- Напомню, что мы поставили перед собой интегральную цель: уже к 2030 году Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области должны достичь общероссийского уровня по ключевым направлениям, определяющим качество жизни людей. Для этого реализуется специальная комплексная программа социально-экономического развития четырех регионов. В 2023 году из всех источников было выделено на эти цели более одного триллиона 260 миллиардов рублей, - подчеркнул Владимир Путин.



Он отметил, что в масштабной работе участвуют не только федеральные ведомства, но и 26 госкомпаний и 82 субъекта РФ, которые взяли шефство над конкретными районами и населенными пунктами. В результате с 2022 года завершены работы на 11 262 объектах, в том числе построено 62 многоквартирных дома, восстановлено 2 140 многоквартирных домов, а также 321 социальный объект. Капитально отремонтировано более трех тысяч километров дорог. Открыто свыше 500 банковских отделений и офисов. А для поддержки бизнеса создан широкий набор инструментов: от программ льготного кредитования до режима свободной экономической зоны. При этом глава государства призвал не сбавлять темпов.

Относительно небольшой, 71-километровый участок дороги Новотроицкое - Чаплынка в Херсонской области улучшил транспортную доступность 17 населенных пунктов, по нему уже пустили школьные автобусы и четыре маршрута рейсовых автобусов.

- Для такой большой страны 71 километр - вроде бы и немного, но для Херсонской области и для тех, кто едет сейчас в Крым и обратно, эта дорога соединила Азовское море с Черным. Становится стабильным сухопутный маршрут для пассажирского обмена, транспортного и грузового потока, - отметил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.



Глава ЛНР Леонид Пасечник назвал знаковым мероприятием открытие роддома в Краснодоне, который отремонтировали шефы из Тюменской области.

- Здание постройки 1950 года никто не ремонтировал на протяжении продолжительного времени, - сказал он. - Сегодня здесь уже оборудованы комфортабельные палаты, четыре современные операционные, три индивидуальных родильных зала, налажена система централизованной подачи кислорода, в отделении неонатологии обустроена специальная палата для новорожденных, где есть все необходимое для помощи самым маленьким жителям республики.



В Мариуполе также после ремонта начала работать больница интенсивного лечения - один из ключевых объектов здравоохранения ДНР. Она принимает от 80 до 120 человек в сутки.

- Больница интенсивного лечения охватывает весь юг России, а это 500 тысяч человек, - отметил глава ДНР Денис Пушилин.



Он также подчеркнул, что в больнице действует лаборатория с высокотехнологичным оборудованием. - Соответственно, это точные, быстрые анализы и возможность поставить диагноз.

Еще один объект, открытый президентом в Мариуполе по видеосвязи, - филиал Нахимовского училища. Для обучения здесь уже набрали 240 будущих воспитанников. Причем в училище поступали не только мариупольцы, но и ребята из других регионов России, в том числе новых. Начало обучения запланировано на 1 сентября.

А в Бердянске Запорожской области начал действовать молодежный образовательный центр "Маяк". Здесь уже прошел первый ознакомительный заезд для активной молодежи.