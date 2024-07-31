В МИД РФ прокомментировали убийство главы политбюро ХАМАС Хании

Гибель главы политического бюро движения ХАМАС Исмаила Хании является неприемлемым политическим убийством, которое приведет к эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил заместитель главы МИД РФ Михаил Богданов.

По его словам, случившееся крайне негативно повлияет на ход переговоров между сторонами в Дохе.

Главу ХАМАС Исмаила Ханию убили в Тегеране

«Это все очень нехорошо. Это абсолютно неприемлемое политическое убийство, и это приведет к дальнейшей эскалации напряженности», — сказал Богданов.



Напомним, что минувшей ночью Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удар по резиденции главы политбюро ХАМАС в Тегеране. Инцидент произошел после того, как Хания принял участие в инаугурации нового президента Ирана Масуда Пезешкиана. ХАМАС подтвердил гибель своего высокопоставленного члена.

Президент Палестины Махмуд Аббас осудил произошедшее. По его словам, это «трусливый акт и опасная эскалация». Политик призвал палестинцев к единению, терпению и стойкости перед лицом израильской оккупации.