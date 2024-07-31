Захарова высказалась о развязанной США и НАТО гибридной войне против РФ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в беседе с РИА Новости оценила последствия развязанной США и НАТО против России гибридной войны. По ее словам, подобные действия могут привести к прямому столкновению ядерных держав.

Дипломат отметила, что Вашингтон и его союзники в Североатлантическом альянсе стремились осваивать постсоветское пространство в военном и военно-политическом отношении, что противоречило российским интересам безопасности. После того, как Соединенные Штаты получили отпор, они развязали гибридную войну, чтобы нанести Москве стратегическое поражение на поле боя.

Захарова заявила, что Вашингтон возглавляет «банду войны»

«Подобные действия могут привести к прямому столкновению ядерных держав», — подчеркнула Захарова.



Она также прокомментировала высказывания заместителя госсекретаря США Мэллори Стюарт, которая жаловалась на неготовность Москвы обособить диалог по контролю над вооружениями от общего негативного военно-политического контекста. Официальный представитель российского МИД назвала подобную позицию либо лицемерной, либо абсурдной.

Ранее замглавы МИД Сергей Рябков заявил, что Россия исключает начало даже пристрелочных переговоров с США по вопросу контроля над вооружениями из-за действий Вашингтона против Москвы. Он напомнил, что одной из заявляемых целей Вашингтона является нанесение «стратегического поражения» Москве.