Пушков показал, как США потеряли гегемонию в мировой экономике
Соединенные Штаты лишились своей гегемонии в мировой экономики и уже не являются ведущей торговой державой мира. Об этом высказался сенатор Алексей Пушков.
«США уже совсем не ведущая торговая держава мира», – заявил сенатор.
Пушков прокомментировал «идиотское решение» США
Алексей Пушков в своем телеграм-канале привел две карты, которые наглядно изображают сужение торгового лидерства с 2000 по 2020 года.
Сенатор подчеркнул, что с 2020 года лидерские позиции занимает Китай, а у Соединенных Штатов остались ключевые торговые партнеры – Европа, Канада и часть Латинской Америки. А в 2024 году разрыв между КНР и США стал еще больше.
Ранее экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор призвал власти Штатов отказаться от «мировой гегемонии». По его словам, Вашингтону пора прекратить давление на другие страны.