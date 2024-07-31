Соединенные Штаты лишились своей гегемонии в мировой экономики и уже не являются ведущей торговой державой мира. Об этом высказался сенатор Алексей Пушков.

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«США уже совсем не ведущая торговая держава мира», – заявил сенатор.



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Алексей Пушков в своем телеграм-канале привел две карты, которые наглядно изображают сужение торгового лидерства с 2000 по 2020 года.

Сенатор подчеркнул, что с 2020 года лидерские позиции занимает Китай, а у Соединенных Штатов остались ключевые торговые партнеры – Европа, Канада и часть Латинской Америки. А в 2024 году разрыв между КНР и США стал еще больше.

Ранее экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор призвал власти Штатов отказаться от «мировой гегемонии». По его словам, Вашингтону пора прекратить давление на другие страны.